У Британії змінять санкційні правила після того, як вони дозволили Пригожину судитись із журналістом

Міністерство фінансів Британії розглядає можливість внесення змін до санкційних положень, які дозволили керівнику російської приватної військової компанії "Вагнера" Євгенію Пригожину попри санкції подати до суду на британського журналіста-розслідувача Елліота Хіггінса.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі BBC.

Відповідно до британського законодавства про санкції, підсанкційні особи можуть задовольняти свої "базові потреби", зокрема можливість подати заявку на отримання ліцензії для оплати юридичних послуг.

Такі рішення ухвалюються Управлінням із імплементації фінансових санкцій міністерства фінансів Британії. Цим шляхом і скористався Пригожин, щоб заручитися допомогою лондонської юридичної фірми Discreet Law.

Кілька днів тому розслідувальний проєкт OpenDemocracy повідомив, що за рахунок згаданої "лазівки" Пригожин наприкінці 2021 року зміг подати до суду на Хіггінса, який був співавтором низки розслідувальних матеріалів про діяльність ПВК "Вагнера". Він, зокрема, одним із перших вказав на зв'язок Пригожина з найманцями.

Дозвіл на користування юридичними послугами Пригожину надало тодішнє міністерство фінансів Британії, яке очолював нинішній прем'єр Ріші Сунак. Справа за позовом Пригожина була закрита, коли він публічно визнав свою причетність до ПВК "Вагнера".

Попри це, Хіггінс стверджував, що судова справа Пригожина була спрямована на тиск на нього, крім того, він був змушений витратити 70 тисяч фунтів стерлінгів судових витрат.

Представник міністерства фінансів Британії Джеймс Картлідж заявив у середу в парламенті, що згадані виключення із санкцій були "давніми", а уряд "зараз розглядає питання про те, чи є цей підхід правильним і чи можна внести зміни".

Він також заявив, що ці заявки розглядаються працівниками відомства, які не мають жодного стосунку до політики та до керівника Мінфіну.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин - російський олігарх, відомий як власник групи компаній "Конкорд". Компанії відомі як переможці тендерів на забезпечення харчування державних і військових структур Росії, через що Пригожин отримав неформальне прізвисько "кухар Путіна". "Конкорд" фінансувала діяльність "Агентства інтернет-досліджень".

Пригожин також вважається менеджером і фінансистом ПВК "Вагнера", яка проводить або проводила небезпечні і дестабілізуючі операції в зарубіжних країнах, таких як Україна, Сирія, Судан, Лівія і Мозамбік. Відомі факти участі "вагнерівців" у нинішній повномасштабній війні Росії в Україні.