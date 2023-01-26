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Швейцарія приєдналася до дев’ятого пакету європейських санкцій проти Росії
22:33 25.01.2023 |
Федеральна рада Швейцарії вирішила запровадити нові санкції проти Росії, тому вона прийняла останні заходи, запроваджені Європейським Союзом у рамках дев'ятого пакету санкцій.
16 грудня 2022 року ЄС ухвалив нові санкції проти Росії в рамках дев'ятого пакету санкцій, нагадали в уряді Швейцарії.
Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) взявся за внесення змін до додатків відповідного розпорядження в межах своєї компетенції та схвалив, серед іншого, санкції проти ще близько 200 фізичних та юридичних осіб.
Тепер Федеральна рада запровадить решту заходів дев'ятого пакету санкцій, які набувають чинності з 25 січня.
До них входять заборони на послуги у сфері тестування продукції, реклами, досліджень ринку та опитування громадської думки, а також нові засоби контролю та обмеження на експорт різних товарів, у тому числі товарів подвійного використання, товарів для військового та технологічного вдосконалення або для розвитку сектору оборони та безпеки, або товари, які сприяють посиленню промислового потенціалу Росії.
Крім того, заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків і безпілотників. Так само будуть заборонені нові інвестиції в гірничодобувний сектор Росії.
Також Федеральна рада ухвалила нове положення щодо ембарго на зброю. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на поставки зброї щодо обладнання для розмінування, яке буде використовуватися в Україні в кожному конкретному випадку. При видачі ліцензії на експорт будуть вжиті заходи для забезпечення того, щоб матеріал використовувався законно та за призначенням.
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