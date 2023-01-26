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Норвегія підтвердила намір передати Україні танки
22:29 25.01.2023 |
Міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам у середу підтвердив наміри передати Україні танки західного зразка.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері NRK.
"Зараз на танки дуже високий попит. Норвегія та норвезький уряд підтримують надання танків Україні. Норвегія повинна брати в цьому участь", - сказав міністр.
Грам не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 - та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.
"Це має підкріплюватись підготовкою українських військових і фінансуванням. Якщо підсумувати, ми повинні якнайкраще підтримувати Україну в оборонній війні", - підсумував очільник Міноборони Норвегії.
Напередодні видання Dagens Næringsliv повідомило, що Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.
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