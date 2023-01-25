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АНАЛІТИКА

Португалія готується передати Україні танки Leopard 2 - ЗМІ

 

Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2 німецького виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише португальське видання Correio da Manha із посиланням на близьке до уряду джерело.

Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина нарешті піддалася тиску з боку союзників і дала зелене світло на відправку цих танків.

Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких повністю готові до експлуатації.
 

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