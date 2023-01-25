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Посли ЄС погодили продовження усіх економічних санкцій проти Росії на пів року
14:08 25.01.2023 |
Посли ЄС затвердили продовження усіх застосованих Євросоюзом економічних санкцій проти РФ за її агресію проти України на наступні 6 місяців.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців", - повідомив він.
Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після першої агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев'ятий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. Триває підготовка 10-го пакета, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.
З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, також - синхронізацію санкцій щодо Білорусі із секторальними санкціями, які вже запроваджені проти Росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектора Росії.
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