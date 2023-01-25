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АНАЛІТИКА

З Росії збирається піти найбільший постачальник POS-терміналів для банківських карток

 

Французька компанія Ingenico, яка постачає POS-термінали для найбільших російських банків та обслуговує близько половини пристроїв на території Росії, збирається піти з російського ринку. Про це пише пропагандистське російське видання РБК, хоча офіційно компанія про свої плани не повідомляла.

Переговори з банками мають неформальний характер.

Компанія вже кілька місяців намагається знайти спосіб залишити Росію так, щоб мінімально нашкодити платіжному ринку, стверджує один зі співрозмовників видання.

Він сказав, що вперше інформація про звільнення компанії з'явилася на ринку ще навесні 2022 року, коли більшість західних компаній згортали бізнес у країні через війну Росії проти України.

Зараз уже називаються конкретні терміни: контракти працівників компанії діють до 15 лютого, вихід із Росії назначили на 1 березня, а припинення технічного обслуговування - на кінець березня.

Росії більше немає ні серед партнерів компанії, ні в списку офісів, а в юридичній особі Ingenico, яка відповідає за гуртову торгівлю, призначили ліквідатора.

Французька Ingenico працює у Росії з 2007 року. За даними російського центробанку, на кінець третього кварталу 2022 року в Росії було встановлено близько 4 млн POS-терміналів.

Частка терміналів Ingenico у Росії становить близько 50%, пристрої компанії займають основну частку в POS-мережах, підсанкційних Сбербанку, ВТБ та Промзв'язокбанку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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