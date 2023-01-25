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Французька мережа спорттоварів Decathlon йде з росії
10:31 25.01.2023 |
Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon продає свої активи в Росії і остаточно йде з ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".
Повідомляється, що рітейлер розраховує продати весь бізнес цілком. Одне джерело стверджує, що Decathlon готова окремо продати нерухомість, що належить їй.
За даними консалтингової компанії CORE.XP, Decathlon у Росії володіє не менше 135 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Холдинг має в країні дві основні юрособи: "Октоблу" та "Блу Хаус". Виручка першого за 2021 рік склала 28,6 млрд рублів, чистий прибуток - 1,5 млрд рублів. Виручка другого - 948,6 млн рублів, прибуток - 123,5 млн рублів.
Раніше ми писали, що французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon призупинила роботу в Російській Федерації. Зокрема, не працюватимуть магазини.
Крім того, перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon та "Ашана", які продовжують роботу в Росії.
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