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АНАЛІТИКА

Французька мережа спорттоварів Decathlon йде з росії

 

Французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon продає свої активи в Росії і остаточно йде з ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

Повідомляється, що рітейлер розраховує продати весь бізнес цілком. Одне джерело стверджує, що Decathlon готова окремо продати нерухомість, що належить їй.

За даними консалтингової компанії CORE.XP, Decathlon у Росії володіє не менше 135 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості. Холдинг має в країні дві основні юрособи: "Октоблу" та "Блу Хаус". Виручка першого за 2021 рік склала 28,6 млрд рублів, чистий прибуток - 1,5 млрд рублів. Виручка другого - 948,6 млн рублів, прибуток - 123,5 млн рублів.

Раніше ми писали, що французька мережа магазинів спортивних товарів Decathlon призупинила роботу в Російській Федерації. Зокрема, не працюватимуть магазини.

Крім того, перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Decathlon та "Ашана", які продовжують роботу в Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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