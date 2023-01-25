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Артур Еш
Ділова активність в єврозоні свідчить, що блок може уникнути рецесії
08:59 25.01.2023 |
Економіка приватного сектору в єврозоні несподівано повернулася до зростання на початку 2023 року, пропонуючи додаткові ознаки того, що регіон може уникнути рецесії, і заспокоюючи ЄЦБ, який зосередився на базових інфляційних ризиках.
Про це пише Bloomberg.
Так, індекс менеджерів із закупівель S&P Global у січні зріс до 50,2 проти 49,8, які прогнозували експерти в опитуванні Bloomberg, і вперше з червня показник перевищив 50-відсотковий поріг, який відокремлює розширення від скорочення.
"Різноманітні фактори, включаючи уповільнення інфляції, теплішу, ніж зазвичай, зиму в Європі, яка відчуває дефіцит енергоресурсів, та послаблення обмежень у ланцюгах поставок, сприяють оптимізму в 20 країнах-членах єврозони", - пише агентство.
"Хоча стабілізація економіки додає доказів того, що регіон може уникнути рецесії, регіон "ще далеко не вийшов з лісу", - сказав Кріс Вільямсон, головний бізнес-економіст S&P Global Market Intelligence.
Європейський центральний банк вже підвищив процентні ставки на 250 базисних пунктів і має намір підвищити їх ще на 0,5 п.п. наступного тижня. Що станеться після цього, поки що незрозуміло, оскільки деякі члени Ради керуючих наполягають на більш поступовому підході, в той час більш рдикальні члени Ради закликають до "значних" кроків.
"На користь підвищення процентних ставок свідчить зростання зайнятості, зафіксоване протягом місяця, та ознаки підвищення заробітних плат, що спричинило нещодавнє зростання цінового тиску", - сказав Вільямсон.
"Поки що немає жодних ознак того, що фундаментальний ціновий тиск послаблюється. Оскільки витрати на енергоносії знижуються, а економіка виглядає більш стійкою, ЄЦБ залишиться зосередженим на підвищенні ризиків для базової інфляції і, ймовірно, продовжить підвищення ставок, можливо, у 2 кварталі 2023 року", - додав він.
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