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США різко відреагували на відмову Росії від зустрічі за договором про ядерні озброєння
08:48 25.01.2023 |
Росія відмовилася перенести ключову зустріч з американськими перемовниками за Договором про стратегічні наступальні озброєння, яку вона скасувала у листопаді, що може призвести до офіційних звинувачень з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
На Конференції з роззброєння постпред США Брюс Тернер закликав Москву призначити дату засідання двосторонньої консультативної комісії з договору та відновити інспекції на місцях.
За словами Брюса Тернера, США зараз оцінюють дотримання Росією ДСНО у рамках підготовки до публікації щорічної доповіді, яку Держдепартамент зобов'язаний представляти Конгресу. Зазвичай, ці звіти публікуються навесні.
Тернер заявив у вівторок, що США готові вести переговори з Росією про новий договір про контроль над озброєннями, коли 2026 року закінчиться термін дії СНО. Він звинуватив Москву у відмові від участі.
"Наразі Сполучені Штати оцінюють дотримання Російською Федерацією нового договору про СНО, згідно з річним звітом, який Державний департамент зобов'язаний представляти Конгресу США. Я закликаю Російську Федерацію до повного виконання своїх зобов'язань щодо СНО", - сказав він.
Зустріч була призначена на 29 листопада - 6 грудня у Каїрі, проте напередодні російська делегація несподівано повідомила американську про те, що вона не приїде. За словами російських офіційних осіб, Москва вирішила таким чином надіслати Вашингтону політичний сигнал про неприйнятність підтримки України.
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