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АНАЛІТИКА

ЄЦБ продовжить підвищувати ставку для повернення інфляції до цільового рівня - Лагард

 

Європейський центральний банк зробить усе можливе для зниження інфляції до таргетованого рівня, 2%, сказала глава ЄЦБ Крістін Лагард, натякнувши на "значні" підвищення ставки на найближчих засіданнях.

Вартість запозичень стабільно підвищуватиметься, доки не досягне достатньо обмежувального рівня, а потім залишиться на цій позначці протягом тривалого часу, цитує агентство Bloomberg виступ Лагард на заході в Німеччині.

"Ми продовжимо дотримуватися колишнього курсу, щоб переконатися у швидкому поверненні інфляції до нашого цільового рівня, - сказала вона. - Вкрай важливо не допустити, щоб висока інфляція виявилася стійкою".

"Зростання цін на енергоносії сповільнюється останнім часом, але базова інфляція продовжує прискорюватись", - додала Лагард.

Напередодні глава ЦБ Нідерландів Клаас Кнот заявив, що підтримує ще щонайменше два підйоми ставки на 50 б.п. Тим часом його колега із ЦБ Греції Янніс Стурнарас закликав до поміркованого підходу на тлі ослаблення економіки єврозони.

Наступне засідання ЄЦБ відбудеться 2 лютого.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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