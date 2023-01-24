Фінляндія вже не виключає завершення вступу до НАТО окремо від Швеції

Фінляндія вже не виключає, що її вступ до НАТО доведеться завершувати окремо від Швеції, оскільки напруга між Стокгольмом та Анкарою через провокативні акції протесту поглиблюється все більше.

Як повідомляє Yle, пише "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Він зазначив, що найкращим варіантом з точки зору безпеки є те, щоби Фінляндія і Швеція разом вступили до Альянсу.

Водночас, визнав він, можливо Гельсінкі доведеться задуматися про завершення процесу вступу окремо, якщо ратифікація вступу Швеції буде затягуватися ще тривалий час. При цьому Пекка Хаавісто зазначає, що "займати позицію з цього питання ще рано".

Як відомо, лише дві країни - Угорщина й Туреччина - досі не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Якщо в Угорщини немає якихось конкретних умов, то Анкара має низку претензій, передусім до Швеції, через те, що в країні перебуває чимало політичних опонентів турецької влади та курдських активістів, і вимагає видачі осіб, яких вважає "терористами".

Останніми тижнями ситуація додатково загострилася через антитурецькі акції у Швеції, на одній з яких активісти виставили повішене опудало Ердогана, а на іншій спалили Коран. Ердоган після того заявив, що Швеції з таким ставленням не варто сподіватися на ратифікацію вступу.

Пекка Хаавісто визнав, що антитурецькі акції протесту у Швеції ускладнили ситуацію для завершення вступу до НАТО обох країн.

"Ці протестувальники граються із безпекою Фінляндії та Швеції", - констатував Хаавісто.

На його думку, про завершення процедури вступу до НАТО тепер не доводиться говорити щонайменш до виборів у Туреччині, тобто середини травня. Хаавісто також повідомив, що Фінляндія, Швеція і Туреччина ведуть перемовини про нову зустріч на початку весни, щоб обговорити ситуацію.