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У США вважають, що китайські компанії продають РФ каски та бронежилети, – ЗМІ
12:11 24.01.2023 |
Адміністрація Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. Адміністрація намагалась з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди.
Про це пише CNN, із посиланням на слова двох американських чиновників.
Численні джерела, знайомі з американською та європейською розвідкою, повідомили CNN, що йдеться зокрема про бронежилети та шоломи, що не відповідає більш потужній військовій допомозі, яку запросила Росія.
За словами співрозмовників, передача обладнання викликає "занепокоєння", але наразі Вашингтону не ясно, чи знає про це центральний уряд.
Деякі офіційні особи США вважають, що уряд Китаю знає про передачу обладнання і має вжити заходів, щоб подолати їх, сказав інший чиновник.
Американські чиновники відмовилися надати подробиці спілкування між адміністрацією Байдена та Пекіном.
Зазначається, що держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Китай найближчими тижнями, і очікується, що цю тему також обговорять під час запланованих зустрічей.
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