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АНАЛІТИКА

У ЄС перевірять фінансування Єврокомісією країн із порушенням верховенства права

 

Європейська палата аудиторів (ЄПА) розпочинає перевірку того, наскільки ефективно Європейська комісія захищає фінансові інтереси блоку від порушень верховенства права в державах-членах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Перевірка ЄПА зосереджуватиметься на розподілі коштів з Фонду гуртування ЄС та Фонду стабілізації та відновлення (так званий "ковідний" фонд, спрямований на допомогу країнам Євросоюзу у відновленні після пандемії).

"Наш аудит визначить, чи було ефективним використання Комісією наявних у її розпорядженні інструментів для захисту бюджету ЄС від порушень верховенства права, зокрема у сфері згуртованості та фінансування відновлення", - прокоментувала аудиторка Аннемі Туртельбум.

Аудитори зосередяться на діях, вжитих Європейською комісією для шести країн-членів: Болгарії та Румунії (які перебували під спеціальною схемою нагляду за верховенством права), Угорщині та Польщі (вони підпадають під процедуру санкцій за статтею 7 Договору про ЄС) та Італії з Грецією (раніше Рада ЄС ухвалила для них рекомендації щодо недоліків у сфері верховенства права).

Як нагадує EUobserver, у 2022 році Єврокомісія вперше застосувала новий інструмент - механізм обумовленості, який дозволяє ЄС призупинити надання коштів державі-члену, якщо для них існує ризик через проблеми з верховенством права.

Відповідно до цього механізму, в грудні Рада ЄС призупинила виділення Угорщині 55% коштів Фонду гуртування.

Перевірка Європейської палати аудиторів буде спрямована також на те, як Єврокомісія застосовує інші наявні засоби контролю - наприклад "віхи", пов'язані з Фондом стабілізації та відновлення як умовою для виділення грошей ЄС.

Очікується, що аудитори опублікують свій спеціальний звіт через рік і можуть надати Єврокомісії необов'язкові до виконання рекомендації щодо "виправлення будь-яких виявлених недоліків". Цей звіт, зазначає EUobserver, може посилити тиск з боку Європейського парламенту, який не перший місяць закликає Єврокомісію до активнішого контролю за коштами ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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