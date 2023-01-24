У США заарештували агента ФБР, який співпрацював з російським олігархом Дерипаскою

У США прокуратура Південного округу Нью-Йорка висунула звинувачення колишньому спеціальному агентові нью-йоркського відділу контррозвідки ФБР Чарльзу Макгонігалу за сприяння російському олігархові Олегу Дерипасці в порушенні санкцій проти нього та росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіс прокурора Південного округу Нью-Йорка.

Федеральний прокурор Деміан Вільямс та помічник директора нью-йоркського відділення ФБР Майкл Дрісколл оголосили про розсекречення обвинувального акту з п'яти пунктів за звинуваченням Макгонігала та російського перекладача суду Сергія Шестакова в порушенні закону про санкції, а також у змові з метою відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Обвинувачені були заарештовані в суботу ввечері.

«Як стверджується, колишній високопоставлений співробітник ФБР Чарльз Макгонігал і судовий перекладач Сергій Шестаков порушили санкції США, погодившись надавати послуги російському олігархові Олегу Дерипасці, що перебуває під санкціями, - заявив прокурор. - Обидва вони раніше працювали з Дерипаскою, намагаючись домогтися зняття з нього санкцій, і, як державні службовці, мали б знати про це краще. ФБР і далі переслідуватиме тих, хто порушує санкції США, запроваджені у відповідь на російську агресію в Україні, щоб набити власні кишені».

Своєю чергою представник ФБР підкреслив, що «російські олігархи, такі як Олег Дерипаска, здійснюють глобальний зловмисний вплив від імені кремля й пов'язані з актами корупції, здирництва та насильства».

За словами Дрісколла, Макгонігал та Шестаков, обидва громадяни США, діяли від імені Дерипаски й шахрайським чином використовували американську компанію для приховування своєї діяльності всупереч американським санкціям.

«Підтримка окресленої загрози Сполученим Штатам і нашим союзникам є злочином, який ФБР продовжуватиме активно переслідувати», - додав він.

Відповідно до президентського указу, на все майно осіб, які за визначенням Казначейства США несуть відповідальність за дії, які загрожують безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, або є їхніми співучасниками, накладено арешт.

Дериписку включено до переліку таких осіб ще у квітні 2018 року за те, що діяв від імені російських урядовців, а також за діяльність в енергетичному секторі рф.

Макгонігал - колишній спеціальний агент з особливих доручень відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку, вийшов на пенсію у 2018 році. Працюючи в ФБР, він брав участь у розслідуваннях щодо російських олігархів, зокрема Дерипаски.

Шестаков - колишній радянський і російський дипломат, який згодом став громадянином США, перекладач з російської мови в судах і державних установах.

У 2021 році вони вступили у змову з метою надання послуг Дерипасці в порушення санкцій США. Зокрема погодилися провести розслідування щодо конкурента російського олігарха в обмін на приховані платежі від Дерипаски. Обидва намагалися приховати участь у цьому Дерипаски, використовуючи підставні компанії як контрагентів у договорі, в якому визначалися їхні послуги, а також для отримання платежів від Дерипаски.

У 2019 році Макгонігал і Шестаков працювали від імені Дерипаски, домагаючись скасування санкцій проти нього.

Обох чекає позбавлення волі до 20 років.