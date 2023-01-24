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В Туреччині росіянам обмежують посвідки на проживання
18:11 23.01.2023 |
Громадянам Росії, які останніми тижнями переїхали до Туреччини, відмовляють у дозволах на проживання.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
З 26 грудня громадянам Росії, які виїхали з РФ після вторгнення в Україну та військової мобілізації, було відмовлено у дозволах на короткострокове проживання з метою туризму в кількох містах, йдеться у звіті.
"Нам сказали, що, незалежно від того, які документи ми надамо, росіянам тепер не видають посвідки на проживання", - розповіла журналістам Катерина, яка разом із чоловіком переїхала з Москви до турецького міста Фетхіє.
Міністерство закордонних справ Туреччини та імміграційна влада країни поки не коментували це питання.
Минулого року 153 000 громадян Росії отримали дозвіл на тимчасове проживання в Туреччині. Таким чином росіяни стали найбільшою серед інших національностей групою, яка отримала цей документ, повідомляло раніше РБК-Україна.
За даними міграційної служби Туреччини, близько 86% дозволів на проживання, отриманих росіянами, були на термін до року. Короткостроковий дозвіл на проживання в цілях туризму дозволяє відвідувачам залишатися в Туреччині до року і вільно приїжджати та виїжджати з країни. Дозвіл на проживання дає право росіянам відкривати рахунок у місцевих банках або зараховувати дітей до місцевих шкіл.
Громадянам Росії, які не мають посвідки на проживання, дозволяється перебувати в Туреччині лише у якості туристів: максимальний термін перебування складає 60 днів поспіль протягом шести місяців.
Відзначимо, після введення Європою санкцій проти Росії через війну в Україні Туреччина аналогічних обмежень не вводила. Навпаки: росіянам дають "зелене світло" на покупку нерухомості та ведення бізнесу в країні.
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