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АНАЛІТИКА

Євросоюз створив цивільну місію для Вірменії на два роки

 

Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення про заснування цивільної місії Європейського Союзу у Вірменії (EUMA) в рамках Спільної політики безпеки і оборони.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Мета місії - сприяти стабільності в прикордонних районах Вірменії, розбудові довіри на місцях та забезпеченню умов, сприятливих для зусиль з нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном, що підтримуються ЄС.

"Створення Місії ЄС у Вірменії започатковує новий етап у діяльності ЄС на Південному Кавказі. ЄС продовжуватиме підтримувати зусилля з деескалації і прагне тісно співпрацювати з обома сторонами задля досягнення кінцевої мети - сталого миру в регіоні", - прокоментував Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки

У відповідь на запит Вірменії, EUMA здійснюватиме регулярне патрулювання та звітуватиме про ситуацію, що сприятиме кращому розумінню ЄС ситуації на місцях.

Місія також зробить свій внесок у посередницькі зусилля в рамках процесу, який очолює президент Європейської Ради Шарль Мішель.

Початковий мандат EUMA становитиме два роки, а її оперативний штаб буде розташований у Вірменії.

Командувачем цивільної операції буде Стефано Томат, керуючий директор EEAS з питань цивільного планування та проведення операцій.

Найближчим часом буде призначено голову місії, який керуватиме операціями на місцях.

Під час зустрічі Європейського політичного співтовариства в Празі 6 жовтня 2022 року Вірменія та Азербайджан підтвердили свою відданість Статуту ООН та Алма-Атинській декларації СНД від 21 грудня 1991 року, в яких обидві держави визнали територіальну цілісність і суверенітет одна одної.

Вірменія також погодилася сприяти цивільній місії ЄС на кордоні з Азербайджаном, а Азербайджан погодився співпрацювати з цією місією в межах її компетенції протягом максимум двох місяців.

Рада ЄС у закордонних справах 17 жовтня ухвалила рішення про створення Моніторингового потенціалу ЄС у Вірменії (EUMCAP) шляхом розгортання у Вірменії спостерігачів ЄС з Моніторингової місії ЄС у Грузії (EUMM).

EUMCAP розпочала повноцінну роботу 20 жовтня 2022 року. Вона провела загалом 176 патрулювань і завершила свою діяльність, як було погоджено в Празі, 19 грудня 2022 року.

У листі до Борреля 27 грудня 2022 року, міністр закордонних справ Вірменії попросив ЄС розгорнути цивільну місію у Вірменії.
Ключові теги: ЄС, Вірменія
 

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