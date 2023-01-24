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АНАЛІТИКА

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи другий рік поспіль обрано Тіні Кокса

 

Народний депутат Олександр Мережко, який представляє фракцію "Слуга народу", отримав лише 44 голоси депутатів ПАРЄ на виборах президента Асамблеї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс, представник групи лівих партій та президент ПАРЄ у 2022 році, що отримав 175 голосів. Таким чином, він був переобраний у першому турі.

Із 223 депутатів, які проголосували, лише 44 підтримали Олександра Мережка, який вирішив поборотися за цю посаду як альтернативний кандидат.

На початку січня стало відомо, що український депутат, глава комітету у закордонних справах балотуватиметься в президенти ПАРЄ. Однак він висунув свою кандидатуру усупереч правилам та традиціям асамблеї, що призвело зрештою до його програшу.

Переможець виборів Тіні Кокс розпочав свою роботу на поновленій посаді із заяви про те, що Україна лишатиметься головним пріоритетом ПАРЄ, а також оголосив хвилину мовчання щодо усіх українців, що загинути через протиправну агресію.
Ключові теги: ЄС
 

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