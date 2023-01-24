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Середній вік світового торговельного флоту за останнє десятиліття зріс на 10%
14:19 23.01.2023 |
Середній вік світового торговельного флоту за останні 10 років зріс на 10%. Наразі він оцінюється у 21,9 року, тоді як на кінець 2012 року становив 19,9 року.
Про це йдеться в огляді Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), передає PortNews.
Зазначається, що судна старіють частково через невпевненість судновласників у майбутніх технологічних розробках та найбільш економічних видах палива, а також через мінливі правила та ціни на енергоносії.
"Світ потребує судів нового покоління, які можуть використовувати найекономічніші види палива та легко інтегруватися з інтелектуальними цифровими системами. Але обсяги суднобудування залишаються низькими. Світовий комерційний флот виріс менш ніж на 3% у 2021 році - другий найнижчий показник із 2005 року", - стверджують автори огляду.
Раніше повідомлялося, що індійський уряд планує заборонити суднозаходи до портів країни нафтотанкерів, балкерів та суден для генвантажів віком 25 і більше років як під індійським так і під іноземними прапорами.
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