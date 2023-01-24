Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Новій Зеландії обрали прем'єра після відставки Ардерн
14:14 23.01.2023 |
Уряд Нової Зеландії після відставки Джасінди Ардерн очолить 44-річний Кріс Гіпкінс, повідомляє в неділю, 22 січня, агенція dpa.
Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Як розповів сам Гіпкінс на пресконференції, присягу він складе в середу, 25 січня. Прем'єр-міністром він буде до загальних виборів у країні, призначених на 14 жовтня.
Гіпкінс отримав репутацію компетентного спеціаліста під час боротьби з пандемією коронавірусу, пише Reuters. Вперше обраний до парламенту у 2008 році, він став міністром охорони здоров'я у липні 2020 року, а наприкінці року - міністром з питань реагування на COVID-19.
Його заступницею стане Кармел Сепулоні. Решту членів команди новий прем'єр пообіцяв оголосити пізніше.
Прем'єрка Нової Зеландії втомилася
19 січня Ардерн раптово подала у відставку. За її словами, в неї більше немає сил керувати країною. На пресконференції вона пояснила, що шість років прем'єрства були важким часом, і тепер вона більше не бачить для себе можливості залишатися на посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах.
За словами Ардерн, вона йде не тому, що ця робота важка для неї, а тому, що "інші на цій посаді зможуть домогтися більшого". 42-річна політикиня розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній доньці та вийти заміж за свого багаторічного партнера.
Заява про відставку Ардерн стала несподіванкою для жителів Нової Зеландії. Згідно з опитуваннями, більшість виборців, як і раніше, хотіли би бачити саме її на чолі уряду, хоча її рейтинги знизилася порівняно з 2020 роком, коли її переобрали на цю посаду.
За соціологічними опитуваннями, після її звільнення Гіпкінс був найпопулярнішим кандидатом серед виборців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
|ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ
|Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку
|Заступник голови фракції «Слуга народу» Халімон придбав розкішний маєток у центрі Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Туреччині росіянам обмежують посвідки на проживання
|Трьох українок обрали до керівних органів ПАРЄ
|Євросоюз створив цивільну місію для Вірменії на два роки
|Італія може відмовитись від російського газу до зими 2024-2025 років
|ЄС запровадив нові санкції проти Ірану
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією