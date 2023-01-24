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JPMorgan вважає, що ймовірність рецесії у 2023 році різко знизилась на всіх ринках
13:40 23.01.2023 |
Один з найбільших банків Уолл-стріт JPMorgan Chase, спираючись на свою модель, прогнозує, що ймовірність економічного спаду, закладена в ціни на фінансових ринках, насправді різко знизилася порівняно з максимумами 2022 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з торговою моделлю фірми, сім з дев'яти класів активів - від високоякісних облігацій до європейських акцій - зараз демонструють менш ніж 50%-ву ймовірність рецесії. Це значні зміни у порівнянні з жовтнем, коли рецесія на ринках фактично вважалася завершеною справою.
Глобальний інвестиційний менеджер S&P 500 все ще оцінює ймовірність рецесії на рівні 73%, але це менше, ніж 98% минулого року.
І після найгіршого року для Уолл-стріт з часів фінансової кризи 2008 року керівники банків на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму знайшли підстави для надії у зниженні інфляції та відновленні роботи Китаю.
На європейських ринках індекс EuroStoxx відображає лише 26% ймовірності - з 93% у 2022 році.
Економісти не такі оптимістичні. Їхній консенсус-прогноз підскочив до 65% з 50% у жовтні. Тим часом улюблений сигнал рецесії на ринку облігацій - крива дохідності казначейських облігацій - продовжує подавати попереджувальні сигнали.
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