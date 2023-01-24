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АНАЛІТИКА

Іранська валюта впала до рекордного мінімуму на тлі ізоляції та санкцій – ЗМІ

 

Валюта Ірану, ріал, впала до рекордно низького рівня стосовно долара США на тлі посилення ізоляції країни та можливих санкцій Європейського Союзу проти іранської Революційної гвардії та окремих високопосадовців влади країни.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ

Так, на неофіційному ринку в суботу долар США продавався за 447 000 ріалів, тоді як напередодні він коштував 430 500 ріалів. 

Однією з причин стрімкого здорожчання американської валюти стало різке зростання попиту на неї серед іранців, які, зіткнувшись з інфляцією близько 50%, намагаються захистити свої заощадження, купуючи долари, іншу тверду валюту чи золото.

Загалом, ріал втратив 29% своєї вартості від початку загальнонаціональних протестів в Ірані, спричинених смертю від рук поліції 22-річної курдської жінки Махси Аміні 16 вересня.

Падіння вартості ріала також спричинене посиленням політичного тиску на Тегеран з боку західних держав і накладенням обмежень на пов'язані з Іраном кораблі та нафтові танкери, що призвело до значних втрат у ключовій галузі іранської економіки. 

Так, 18 січня Європейський парламент закликав ЄС включити Революційну гвардію Ірану до списку терористичних організацій і запровадити проти неї санкції, а панамський реєстр суден, найбільший у світі, за останні чотири роки зняв свій прапор зі 136 суден, пов'язаних із державною нафтовою компанією Ірану. 

Влада Ірану, натомість, традиційно звинувачує в падінні ріала «ворогів Ісламської Республіки», які намагаються дестабілізувати країну. Так, за словами голови центрального банку Ірану Мохаммада Рези Фарзіна, сьогодні центробанк не стикається з обмеженнями щодо іноземної валюти та золотих резервів, а «коливання обмінного курсу» є наслідком «обману ЗМІ та психологічних операцій».

Як повідомлялося, Британія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану після страти в суботу за звинуваченням у шпигунстві Алі Резу Акбарі, громадянина Ірану й Великої Британії, який раніше працював в іранському міністерстві оборони.
 

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