Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
12:12 23.01.2023 |
Голова МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян не виключив можливість виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.
У відповідь на питання про можливість виходу з ДНЯЗ або виведення спостерігачів Міжнародного агентства з атомної енергії "МАГАТЕ" з країни як контрзахід на рішення Європарламенту проти Ірану глава іранського МЗС заявив, що країна може розглянути всі варіанти.
"Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти", - заявив Абдоллахіян.
Він також повідомив, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив йому нещодавно під час телефонної розмови, що в ЄП не прагнули реалізації прийнятого рішення, воно було лише виразом емоційного підходу низки представників Європарламенту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
|ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ
|Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку
|Заступник голови фракції «Слуга народу» Халімон придбав розкішний маєток у центрі Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Туреччині росіянам обмежують посвідки на проживання
|Трьох українок обрали до керівних органів ПАРЄ
|Євросоюз створив цивільну місію для Вірменії на два роки
|Італія може відмовитись від російського газу до зими 2024-2025 років
|ЄС запровадив нові санкції проти Ірану
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією