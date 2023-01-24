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АНАЛІТИКА

Іран погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

 

Голова МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян не виключив можливість виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Тегеран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

У відповідь на питання про можливість виходу з ДНЯЗ або виведення спостерігачів Міжнародного агентства з атомної енергії "МАГАТЕ" з країни як контрзахід на рішення Європарламенту проти Ірану глава іранського МЗС заявив, що країна може розглянути всі варіанти.

"Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти", - заявив Абдоллахіян.

Він також повідомив, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив йому нещодавно під час телефонної розмови, що в ЄП не прагнули реалізації прийнятого рішення, воно було лише виразом емоційного підходу низки представників Європарламенту.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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