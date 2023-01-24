Бразилія та Аргентина планують створити спільну валюту – FT

Бразилія та Аргентина збираються оголосити про початок підготовчої роботи над створенням спільної валюти для економічного підсилення регіону.

Про це повідомляє Financial Times.

План створення спільної валюти дві найбільші економіки Південної Америки обговорять на саміті в Буенос-Айресі. Початкова увага буде зосереджена на тому, як нова валюта, яку Бразилія пропонує назвати "сюр" (південь), може сприяти регіональній торгівлі та зменшити залежність від долара.

Міністр економіки Аргентини Серхіо Масса, підтвердив, що долучитись до проєкту також запропонують іншим країнам регіону.

За оцінками FT, валютний союз, який охопив би всю Латинську Америку, становив би близько 5% світового ВВП. Для порівняння найбільший у світі валютний союз, євро, охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.