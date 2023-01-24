Фінансові новини
- |
- 24.01.23
- |
- 03:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бразилія та Аргентина планують створити спільну валюту – FT
11:29 23.01.2023 |
Бразилія та Аргентина збираються оголосити про початок підготовчої роботи над створенням спільної валюти для економічного підсилення регіону.
Про це повідомляє Financial Times.
План створення спільної валюти дві найбільші економіки Південної Америки обговорять на саміті в Буенос-Айресі. Початкова увага буде зосереджена на тому, як нова валюта, яку Бразилія пропонує назвати "сюр" (південь), може сприяти регіональній торгівлі та зменшити залежність від долара.
Міністр економіки Аргентини Серхіо Масса, підтвердив, що долучитись до проєкту також запропонують іншим країнам регіону.
За оцінками FT, валютний союз, який охопив би всю Латинську Америку, становив би близько 5% світового ВВП. Для порівняння найбільший у світі валютний союз, євро, охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд відмовився арештувати колишнього голову «Нафтогазу» Коболєва
|ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги для України і 45 млн для тренувальної місії - ЗМІ
|Скандал в міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 грн за штуку
|Заступник голови фракції «Слуга народу» Халімон придбав розкішний маєток у центрі Києва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Туреччині росіянам обмежують посвідки на проживання
|Трьох українок обрали до керівних органів ПАРЄ
|Євросоюз створив цивільну місію для Вірменії на два роки
|Італія може відмовитись від російського газу до зими 2024-2025 років
|ЄС запровадив нові санкції проти Ірану
Бізнес
|Щоденний дохід Twitter впав на 40%, 500 найбільших рекламодавців пішли
|Suzuki представила новий концепт eVX
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією