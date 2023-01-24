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АНАЛІТИКА

Євросоюз запровадить десятий пакет санкцій проти РФ у лютому, – ЗМІ

 

Європейський союз може запровадити десятий пакет санкцій проти РФ у річницю повномасштабного вторгнення в Україну, санкції проти Білорусі введуть раніше.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - зазначив він.

Водночас журналіст додав, що перший перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.

Як повідомлялося, США та союзники погодили два обмеження цін на російські нафтопродукти: одне - на продукти, які продаються з премією до ціни на нафту (наприклад, дизельне пальне чи газойль), друге - на продукти, які торгуються нижче вартості нафти (мазут).

Нагадаємо, початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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