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Євросоюз запровадить десятий пакет санкцій проти РФ у лютому, – ЗМІ
10:36 23.01.2023 |
Європейський союз може запровадити десятий пакет санкцій проти РФ у річницю повномасштабного вторгнення в Україну, санкції проти Білорусі введуть раніше.
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікарда Йозвяка у Twitter.
"Десятий пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - зазначив він.
Водночас журналіст додав, що перший перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.
Як повідомлялося, США та союзники погодили два обмеження цін на російські нафтопродукти: одне - на продукти, які продаються з премією до ціни на нафту (наприклад, дизельне пальне чи газойль), друге - на продукти, які торгуються нижче вартості нафти (мазут).
Нагадаємо, початку грудня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.
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