Ердоган оголосив дату нових виборів у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив 14 травня датою наступних парламентських і президентських виборів у країні. Про це Ердоган повідомив під час суботньої молодіжної конференції в північно-західній провінції Бурса, однак відеозапис з його заявою було опубліковано в неділю, 22 січня, повідомляє Associated Press.

"Я дякую Богу за те, що нам судилося розділити наш шлях з вами, нашою шановною молоддю, яка вперше проголосує на виборах, що відбудуться 14 травня", - сказав Ердоган, який натякав на цю дату ще минулого тижня.

У Бурсі він заявив, що зробить офіційне повідомлення щодо цього 10 березня, після чого Вища виборча рада Туреччини розпочне підготовку до виборів.

Якщо жоден з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, другий тур голосування відбудеться 28 травня, уточнює Associated Press.

Раніше Ердоган не приховував своїх планів переобиратися на наступний термін, але обіцяв, що висуватиметься востаннє. Сам 68-річний політик фактично незмінно керує Туреччиною з 2003 року - спочатку як прем'єр-міністр, а з 2014 року - як президент. Цьогорічні вибори стануть для нього, ймовірно, найскладнішими, насамперед через проблеми з економікою Туреччини, що потерпає внаслідок високих темпів інфляції. На думку економістів, зростання інфляції в Туреччині підживлюється неортодоксальним переконанням Ердогана, що висока вартість кредитних ставок і запозичень веде до зростання цін, що суперечить усталеній економічній теорії.

Хоча згідно з соціологічним опитуванням, проведеним наприкінці 2022 року, перемога Ердогана на виборах президента практично гарантована, на парламентських виборах ситуація наразі виглядає радше невизначеною.

Тим часом опозиційний альянс, куди увійшли одразу шість партій і політсил, ще не висунув свого кандидата в президенти. А прокурдська "Демократична партія народів" (HDP), яка є третьою за кількістю місць у парламенті, заявила, що може висунути власного кандидата.