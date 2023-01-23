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АНАЛІТИКА

У Болгарії встановили, що країна не має відношення до вибуху на Кримському мосту

 

Софія офіційно відкинула версію Кремля про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, розпочався у Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного прокурора Болгарії Івана Гешева у Twitter.

"Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має жодного відношення до вибуху на Кримському мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту", - наголосив Гешев.

Нагадаємо, раніше голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявляв, що вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, нібито виїхала з Болгарії.

Пізніше служба контррозвідки Болгарії SANS почала розслідування у зв'язку з такою заявою представника країни-агресора.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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