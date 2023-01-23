Фінансові новини
- |
- 23.01.23
- |
- 08:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Болгарії встановили, що країна не має відношення до вибуху на Кримському мосту
08:35 23.01.2023 |
Софія офіційно відкинула версію Кремля про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, розпочався у Болгарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного прокурора Болгарії Івана Гешева у Twitter.
"Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має жодного відношення до вибуху на Кримському мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту", - наголосив Гешев.
Нагадаємо, раніше голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявляв, що вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, нібито виїхала з Болгарії.
Пізніше служба контррозвідки Болгарії SANS почала розслідування у зв'язку з такою заявою представника країни-агресора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Скандал в міноборони. Що кажуть у відомстві на звинувачення у завищенні цін
|Буданов: Я вірю фактам, що Кірєєв був вбитий в автівці СБУ
|Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році
|Фінляндія анонсувала найбільший пакет допомоги для України з важким озброєнням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після Рамштайну «буде продовження»: танків нема, але екіпажі вже готують
|У Болгарії встановили, що країна не має відношення до вибуху на Кримському мосту
|Генерал Міллі: вибити російські війська з України цього року буде дуже важко
|Міллі про новий пакет допомоги Україні: це еквівалент двох бригад
|Глава Пентагону про танки для України: у нас є вікно можливостей до весни
|Глава Пентагону закликає союзників із НАТО не зациклюватись на темі надання Україні танків певного типу
Бізнес
|Mazda представила кросовер MX-30 e-Skyactiv R-EV з роторним двигуном
|AliExpress дозволить європейським покупцям оплачувати товари після доставлення
|Більше половини багатств на планеті належить 81 мільярдеру - Oxfam
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний