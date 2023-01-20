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У Німеччині відкрили третій плавучий LNG-термінал
17:04 20.01.2023 |
У Німеччині відкрили ще один плавучий LNG-термінал у рамках диверсифікації імпорту енергоресурсів, він розпочне роботу вже цієї зими.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики Німеччини.
Сьогодні плавучий блок зберігання та регазифікації (FSRU) Gannet прибуде до Брунсбюттеля.
У майбутньому скраплений газ з танкерів після регазифікації можна буде подавати в газову мережу Німеччини через FSRU.
Річна регазифікаційна потужність LNG-терміналу становить 7,5 млрд кубометрів, яка, як очікується, буде повністю використана до кінця 2023 року.
У відкритті терміналу взяв участь федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек
Після прибуття FSRU в Брунсбюттель починається етап введення в експлуатацію та тестової експлуатації терміналу, який триватиме кілька тижнів, аби перші обсяги газу могли бути подані в німецьку газову мережу з початку лютого.
Заповнять FSRU зрідженим газом компанії RWE, Uniper і EnBW. Згідно з поточним планом, перший танкер СПГ (з Об'єднаних Арабських Еміратів) пришвартується в Брунсбюттелі наприкінці січня 2023 року та буде вивантажений у FSRU.
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