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АНАЛІТИКА

У Німеччині відкрили третій плавучий LNG-термінал

 

У Німеччині відкрили ще один плавучий LNG-термінал у рамках диверсифікації імпорту енергоресурсів, він розпочне роботу вже цієї зими.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики Німеччини.

Сьогодні плавучий блок зберігання та регазифікації (FSRU) Gannet прибуде до Брунсбюттеля. 

У майбутньому скраплений газ з танкерів після регазифікації можна буде подавати в газову мережу Німеччини через FSRU. 

Річна регазифікаційна потужність LNG-терміналу становить 7,5 млрд кубометрів, яка, як очікується, буде повністю використана до кінця 2023 року.

У відкритті терміналу взяв участь федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек

Після прибуття FSRU в Брунсбюттель починається етап введення в експлуатацію та тестової експлуатації терміналу, який триватиме кілька тижнів, аби перші обсяги газу могли бути подані в німецьку газову мережу з початку лютого. 

Заповнять FSRU зрідженим газом компанії RWE, Uniper і EnBW. Згідно з поточним планом, перший танкер СПГ (з Об'єднаних Арабських Еміратів) пришвартується в Брунсбюттелі наприкінці січня 2023 року та буде вивантажений у FSRU.
За матеріалами: Економічна правда
 

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