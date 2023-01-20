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Трампа і його адвокатів оштрафували на майже $1 млн за позов проти Клінтон
15:58 20.01.2023 |
Федеральний суддя зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа та його адвокатів виплатити понад 937 тисяч доларів штрафу за подання необґрунтованого позову проти колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.
Окружний суддя США Джон Міддлбрукс, який у вересні відхилив позов Трампа, заявив, штраф є виправданим, оскільки колишній президент продемонстрував шаблонне зловживання судами для просування свого політичного порядку денного.
"Ця справа ніколи не повинна була бути порушена. Її неадекватність як юридичного позову була очевидною з самого початку", - написав суддя Міддлбрукс у 45-сторінковому письмовому рішенні.
Трамп подав до суду на Гілларі Клінтон, кандидата в президенти від Демократичної партії в 2016 році, стверджуючи, що вона та інші демократи намагалися сфальсифікувати вибори, неправдиво звинувачуючи його кампанію у зв'язках з Росією.
Суддя Міддлбрукс, який був призначений президентом Біллом Клінтоном у 1997 році, відкинув позов Трампа у вересні, назвавши його "політичним маніфестом на двісті сторінок, в якому викладені його претензії до тих, хто виступав проти нього".
Трамп, республіканець, прагнув переобратися на другий термін у 2020 році, але зазнав поразки від демократа Джо Байдена, після чого неодноразово робив неправдиві заяви про широкомасштабні фальсифікації під час голосування.
Тепер Трамп намагається знову виграти вибори, висунувши свою кандидатуру на голосування у 2024 році.
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