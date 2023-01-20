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АНАЛІТИКА

Азербайджан планує збільшити експорт газу до Європи у 2,5 раза

 

Азербайджан планує збільшити експорт газу до Європи з 8 мільярдів кубометрів у минулому році до щонайменше 20 млрд кубометрів до 2027 року.

Про це президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив під час виступу в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 2021 році наш експорт на ринок ЄС перевищив 8 млрд. кубометрів, цього року він буде не менше 11,6 млрд кубометрів. Дуже швидке зростання", - зауважив Алієв.

Він уточнив, що при цьому загальний обсяг експорту азербайджансього газу у 2023 році Ф) складе 24 млрд кубометрів.

"Меморандум про взаєморозуміння, підписаний між ЄС та Азербайджаном влітку 2022 року, передбачає, що до 2027 року ми подвоїмо постачання. Таким чином, обсяги постачання до ЄС будуть як мінімум на рівні 20 млрд кубометрів", - заявив президент Азербайджану.

За його словами, для збільшення постачання азербайджанського газу до ЄС необхідне збільшення кількості інтерконекторів у Європі.

"Для цього (збільшення постачання газу, - ред.) у Європі має бути більше інтерконекторів і один з них наприкінці минулого року був відкритий - інтерконектор Греція-Болгарія. Це дозволило розпочати постачання до Болгарії, а з цього року - до Румунії", - наголосив Алієв.

Як повідомлялося, планується, що потужність Трансадріатичного газопроводу (TAP) з Азербайджану до Європи до кінця 2027 року розширять до 20 мільярдів кубометрів газу на рік.

Крім того, у грудні минулого року Туреччина, Азербайджан та Туркменістан підписали "Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співробітництва в галузі енергетики", який передбачає створення можливостей для транспортування туркменського газу до Туреччини та Європи в обхід Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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