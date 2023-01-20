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Китай оголосив про відновлення групового виїзного туризму
14:18 20.01.2023 |
Китай відновлює групові туристичні поїздки до низки країн.
"Міністерство культури та туризму Китаю оголосило про поновлення з 6 лютого групового туризму за низкою напрямів", - пише у твіттері кореспондент агентства "Сіньхуа".
Він зазначає, що цей захід стосуватиметься Таїланду, Індонезії, Камбоджі, Мальдівських островів, Шрі-Ланки, Філіппін, Малайзії, Сінгапуру, Лаосу, ОАЕ, Єгипту, Кенії, ПАР, Швейцарії, Угорщини, Нової Зеландії, Фіджі, Куби, Аргентини.
Виїзний туризм у Китаї було практично згорнуто після початку пандемії COVID-19. Китайська влада, яка застосовувала політику "нульової терпимості" до COVID-19, віднедавна почала послаблювати суворі епідеміологічні заходи.
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