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АНАЛІТИКА

Китай оголосив про відновлення групового виїзного туризму

 

Китай відновлює групові туристичні поїздки до низки країн.

"Міністерство культури та туризму Китаю оголосило про поновлення з 6 лютого групового туризму за низкою напрямів", - пише у твіттері кореспондент агентства "Сіньхуа".

Він зазначає, що цей захід стосуватиметься Таїланду, Індонезії, Камбоджі, Мальдівських островів, Шрі-Ланки, Філіппін, Малайзії, Сінгапуру, Лаосу, ОАЕ, Єгипту, Кенії, ПАР, Швейцарії, Угорщини, Нової Зеландії, Фіджі, Куби, Аргентини.

Виїзний туризм у Китаї було практично згорнуто після початку пандемії COVID-19. Китайська влада, яка застосовувала політику "нульової терпимості" до COVID-19, віднедавна почала послаблювати суворі епідеміологічні заходи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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