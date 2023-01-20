Китай оголосив про відновлення групового виїзного туризму

Ситуація у світовій економіці не така погана, як очікувалося кілька місяців тому, але це не означає, що вона перебуває в хорошому стані, заявила директор-розпорядник(МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.