Росія у 2022 році була другим найбільшим джерелом нафти для Китаю – Reuters

У 2022 році Росія залишалася другим найбільшим джерелом нафти для Китаю після Саудівської Аравії, оскільки китайські нафтопереробні заводи скуповували дешеві російські барелі, в той час як західні країни уникали їх після початку повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Китайський імпорт нафти з Росії в 2022 році підскочив на 8% в порівнянні з попереднім роком до 86,25 млн тонн, що еквівалентно 1,72 млн барелів на добу, свідчать дані Головного митного управління, опубліковані в п'ятницю.

"Російська нафта торгується зі зростаючим дисконтом до світових нафтових еталонів після західних санкцій через вторгнення Росії в Україну.

Китай, який відмовився засудити напад, збільшив закупівлю російських барелів і практично проігнорував санкції, запроваджені західними країнами проти російської нафти, що постачається морським шляхом, з 5 грудня.

У грудні Китай імпортував 6,47 млн тонн сирої нафти з Росії, або 1,52 млн барелів на добу, порівняно з 1,7 млн барелів на добу за аналогічний період 2021 року", - пише агентство.

Саудівська Аравія відвантажила в цілому 87,49 млн тонн нафти в Китай в 2022 році, що еквівалентно 1,75 млн барелів на добу, згідно з митними даними, на рівні з показниками 2021 року.

Очікується, що Саудівська Аравія залишиться ключовим, якщо не домінуючим, експортером нафти до Китаю після візиту Сі Цзіньпіна до Ер-Ріяда в грудні, де він заявив лідерам країн Перської затоки, що Китай буде працювати над тим, щоб купувати нафту в китайських юанях, а не в доларах США.

Митні дані також показали, що імпорт нафти з Малайзії в 2022 році майже подвоївся до 35,68 млн тонн. Ця країна Південно-Східної Азії є перевалочним пунктом для підсанкційних поставок з Ірану та Венесуели.

Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, але більшість іранського експорту ребрендується як нафта з інших країн, щоб уникнути санкцій США.