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Росія у 2022 році була другим найбільшим джерелом нафти для Китаю – Reuters
13:39 20.01.2023 |
У 2022 році Росія залишалася другим найбільшим джерелом нафти для Китаю після Саудівської Аравії, оскільки китайські нафтопереробні заводи скуповували дешеві російські барелі, в той час як західні країни уникали їх після початку повномасштабної війни в Україні.
Про це пише Reuters.
Китайський імпорт нафти з Росії в 2022 році підскочив на 8% в порівнянні з попереднім роком до 86,25 млн тонн, що еквівалентно 1,72 млн барелів на добу, свідчать дані Головного митного управління, опубліковані в п'ятницю.
"Російська нафта торгується зі зростаючим дисконтом до світових нафтових еталонів після західних санкцій через вторгнення Росії в Україну.
Китай, який відмовився засудити напад, збільшив закупівлю російських барелів і практично проігнорував санкції, запроваджені західними країнами проти російської нафти, що постачається морським шляхом, з 5 грудня.
У грудні Китай імпортував 6,47 млн тонн сирої нафти з Росії, або 1,52 млн барелів на добу, порівняно з 1,7 млн барелів на добу за аналогічний період 2021 року", - пише агентство.
Саудівська Аравія відвантажила в цілому 87,49 млн тонн нафти в Китай в 2022 році, що еквівалентно 1,75 млн барелів на добу, згідно з митними даними, на рівні з показниками 2021 року.
Очікується, що Саудівська Аравія залишиться ключовим, якщо не домінуючим, експортером нафти до Китаю після візиту Сі Цзіньпіна до Ер-Ріяда в грудні, де він заявив лідерам країн Перської затоки, що Китай буде працювати над тим, щоб купувати нафту в китайських юанях, а не в доларах США.
Митні дані також показали, що імпорт нафти з Малайзії в 2022 році майже подвоївся до 35,68 млн тонн. Ця країна Південно-Східної Азії є перевалочним пунктом для підсанкційних поставок з Ірану та Венесуели.
Китай є найбільшим покупцем іранської нафти, але більшість іранського експорту ребрендується як нафта з інших країн, щоб уникнути санкцій США.
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