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Торік дев'ять російських авіакомпаній припинили польоти через санкції
16:17 20.01.2023 |
У 2022 році в Росії зупинили польоти дев'ять місцевих авіакомпаній, у чотирьох із них Росавіація призупинила основний документ - сертифікат експлуатанта, у ще однієї - сертифікат був анульований.
Про це пише "Коммерсантъ".
При цьому у більшості випадків припинення польотів пов'язане із санкціями після вторгнення Росії в Україну.
Так, три сертифікати було відкликано безпосередньо через західні санкції.
Зокрема, авіакомпанія "Камчатка" оголосила про припинення роботи через неможливість купити в США три літаки Cessna Grand Caravan. SkyGate, що посідала третє місце за обсягом вантажоперевезень, тепер працює в Азербайджані.
Петербурзька компанія "Бистролет" планувала використовувати джети Hawker Beechcraft, але позбулася сертифіката через відсутність літака.
Водночас компанія "Роствертол Авіа", що входить до структури "Ростеха", не змогла використовувати вертольоти МІ-2 через проблеми із запчастинами. У 2022 році також позбулася сертифіката компанія "Скол" із Калінінграда, що перебуває у стадії банкрутства, проте Росавіація заборонила їй використовувати повітряні судна ще 2021 року.
Минулого року на тлі західних санкцій припинили роботу компанії Royal Flight, бізнес-оператор "Сіріус Аеро", вантажні "Атран" і AirBridgeCargo, проте вони зберігають сертифікати.
Після анулювання сертифікат експлуатанта не відновлюється. У попередні п'ять років сертифіката позбулися п'ять компаній.
За даними видання, у реєстрі Росавіації значиться 114 перевізників, проте дві третини пасажиропотоку забезпечують п'ять найбільших компаній. На думку джерела видання, ситуація не сприятлива для регіональних компаній, яким доведеться увійти в структуру великих перевізників.
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