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АНАЛІТИКА

США спонукають країни Латинської Америки до поставок зброї Україні

 

Сполучені Штати працюють з країнами Латинської Америки у питанні передачі Україні радянської та російської зброї, яка перебуває на озброєнні цих країн.

Така передача може відбуватися в обмін на постачання американської військової техніки.

Про це повідомила голова Південного командування США генерал Лора Річардсон, пише "Голос Америки".

У публікації йдеться про те, що США попросили шість країн Латинської Америки передати Україні свою закуплену в Росії військову техніку та запропонували замінити її американською зброєю.

«Росія має союзників в [урядах] Куби, Венесуели та Нікарагуа, але шість інших країн регіону мають російську військову техніку.

США намагаються спонукати ці шість країн пожертвувати Україні російську військову техніку та замінити її американською зброєю», - заявили американські військові на зустрічі Північноатлантичної групи.

Головними конкурентами в регіоні Південне командування США визначає РФ, Китай і «транснаціональні злочинні організації».

У матеріалі журналісти підкреслюють, що в регіоні є союзники Москви - Венесуела, Куба та Нікарагуа. Проте інші країни Латинської Америки, такі як Мексика, Перу, Аргентина, Колумбія, Бразилія, також мають російську або радянську зброю і з ними можна домовитися. .

«Ми працюємо над тим, щоб замінити це російське озброєння на американське, якщо ці країни захочуть передати його Україні», - заявила генерал Річардсон.
За матеріалами: Мілітарний
Ключові теги: США
 

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