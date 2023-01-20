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Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB активізувала бізнес у РФ після початку війни – Reuters
22:16 19.01.2023 |
Найбільша у світі компанія з обслуговування нафтових родовищ SLB активізувала свій бізнес у Росії після вторгнення РФ в Україну, перебравши контракти на надання послуг та обладнання у конкурентів, які пішли з Росії.
Про це пише Reuters із посиланням на документи компанії та джерела, знайомі з її діяльністю.
"Незважаючи на те, що тривале перебування SLB в Росії викликало різку критику, інтерв'ю з двома людьми, близькими до компанії, та галузевими джерелами, а також документи компанії, з якими ознайомилося агентство Reuters, свідчать про те, що рішення SLB допомогти Росії збільшити видобуток нафти і газу своїми послугами і буровим обладнанням окупилося" - пише агентство.
Так, підрозділ SLB з підвищення продуктивності пластів у Росії та Центральній Азії у третьому кварталі 2022 року збільшив виручку на 25% порівняно з попереднім кварталом.
Це випередило зростання на 12% та 11% для регіонів Азії та Близького Сходу і Північної Африки відповідно, згідно з документами, з якими ознайомилось Reuters.
Компанія також очікує, що її російський підрозділ з розробки родовищ досягне рекордних результатів у четвертому кварталі, згідно з окремою презентацією, з якою ознайомилось Reuters.
SLB, яка змінила свою назву з Schlumberger у жовтні минулого року, не відповіла на кілька запитів щодо інтерв'ю або письмових запитань для матеріалу.
У березні компанія заявила, що, хоча вона продовжує свою діяльність в Росії, вона призупинила нові інвестиції в цю країну.
На думку експертів з питань санкцій, опитаних Reuters, SLB, швидше за все, не потрапила під американські та європейські санкції, що забороняють фінансові операції з Росією, частково тому, що заходи, вжиті проти російського енергетичного сектору, не спрямовані на повне скорочення видобутку нафти.
"Російський енергетичний сектор не підпадає під всеосяжні санкції, і, будучи обережними, компанії можуть дотримуватися заборон або обмежень, які можуть застосовуватися до певних транзакцій", - сказав Пітер Куцик, керуючий директор Mercury Public Affairs і колишній чиновник Управління з контролю за іноземними активами США, підрозділу Міністерства фінансів, який адмініструє санкції.
"Торгівля з Росією - це фінансування агресії, вбивства цивільних осіб і руйнування мирних міст", - заявив речник посольства України у Вашингтоні у відповідь на запитання про діяльність SLB у Росії.
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