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АНАЛІТИКА

Польща передасть Україні зенітні установки С-60 і боєприпаси до них

Польща передасть Україні зенітні установки С-60 і боєприпаси до них

 

В оголошеному Польщею новому пакеті військової допомоги Україні зазначаються зенітні установки С-60 та 70 тис. боєприпасів до них. Про це йдеться у декларації, підписаній учасниками зустрічі представників оборонних відомств країн Європи й оприлюдненій пресслужбою уряду Великої Британії.

Польща передасть Україні зенітні установки С-60 і боєприпаси до них

 

"Польща вже передала 42 бойові машини піхоти разом із навчальними комплектами для двох механізованих батальйонів. Крім того, Польща продовжує постачання 155-мм гаубиць KRAB і забезпечує Україну різними типами боєприпасів", - зазначається в документі.

Польща також готова передати Україні роту (14) танків Leopard 2 із тисячею боєприпасів, але лише в рамках міжнародної коаліції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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