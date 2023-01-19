Фінансові новини
- |
- 19.01.23
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Токаєв розпустив парламент Казахстану та місцеві ради
16:37 19.01.2023 |
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у четвер, 19 січня, підписав укази про розпуск Мажилісу (нижня палата парламенту. - Ред.), а також про дострокове припинення повноважень масліхатів (місцеві представницькі органи влади. - Ред.) всіх рівнів. Відповідні документи опубліковані на сайті президента.
Токаєв призначив позачергові вибори депутатів Мажилісу на 19 березня, а також доручив центральній виборчій комісії вжити заходів для призначення позачергових виборів депутатів масліхатів.
Завершальний етап перезавантаження
У заяві щодо розпуску зазначених органів президент Казахстану зауважив, що цей крок "продиктований логікою конституційної реформи", яка відбулася в країні у 2022 році. Він також нагадав, що ще у вересні 2022 року пропонував провести дострокові вибори до Мажилісу та масліхатів у першій половині 2023-го.
Токаєв вважає, що після конституційної реформи Казахстан перейшов на "справедливіші та конкурентніші правила формування представницької гілки влади".
"Вибори до Мажилісу та масліхатів стануть завершальним етапом перезавантаження державних інститутів і наповнять реальним змістом формулу "сильний президент - впливовий парламент - підзвітний уряд", - резюмував він.
Конституційна реформа в Казахстані
У вересні 2022 року парламент Казахстану одразу в двох читаннях ухвалив поправки до конституції, які, зокрема, передбачали збільшення строку повноважень президента з п'яти до семи років, скасування можливості переобрання на цю посаду, зміну системи виборів до Мажилісу та масліхатів, зміну системи реєстрації політичних партії. Також за цими змінами столиці Казахстану повернули назву Астана.
Після цих змін у листопаді були проведені позачергові вибори президента країни, на яких Токаєв здобув впевнену перемогу. А минулого тижня у Казахстані відбулися вибори до Сенату (верхня палата парламенту. - Ред.) парламенту, куди обрали 20 депутатів від 17 регіонів країни, міст Астана, Алмати та Шимкент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць
ТОП-НОВИНИ
|Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone
|Швеція оголосила про плани надати Україні САУ Archer, 50 БМП і протитанкову зброю
|Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії
|Гаубиці, снаряди, протитанкова зброя: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць
|Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone
|Глава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом
|Токаєв розпустив парламент Казахстану та місцеві ради
|Україна планує укласти угоду з Європейським Союзом про участь у програмі ЄС «Єдиний ринок» на 2021-2027 роки
|ЄБРР отримає рекордний збиток через інвестиції у Росію та Білорусь
Бізнес
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
|Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями