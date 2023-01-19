Фінансові новини
- |
- 19.01.23
- |
- 16:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБРР отримає рекордний збиток через інвестиції у Росію та Білорусь
15:44 19.01.2023 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує рекордних збитків за підсумками 2022 року, насамперед через втрати від його портфельних активів у РФ та Білорусі.
Про це заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє Reuters.
До війни проти України банк оцінював портфель своїх інвестицій у РФ та Білорусі у близько $1 мільярда. За словами голови ЄБРР, зараз цей портфель "повністю зарезервовано", а зміна ринкових умов чи непрацюючі кредити мали менший вплив на результати діяльності банку.
"Ми очікуємо на рекордні збитки після рекордного прибутку роком раніше", - сказала Рено-Бассо.
Раніше банк повідомив про рекордні інвестиції у 2022 році у розмірі близько 13,1 млрд євро і розраховує продовжити інвестиції, спрямовані на забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, сказала Рено-Бассо.
Вона додала, що ЄБРР, який працює приблизно у 40 країнах світу, сподівається збільшити інвестиції на Близькому Сході та в Африці у 2023 році, особливо в Єгипті.
Рено-Бассо також підтвердила зобов'язання банку направити Україні 3 млрд євро до кінця цього року, зокрема для допомоги у відновленні інфраструктури. Це означатиме виділення 1,3 млрд євро у 2023 році після виплати минулого року 1,7 млрд євро.
Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підсумками 2022 року планував інвестувати у проєкти в Україні понад 1,5 млрд євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії
|Гаубиці, снаряди, протитанкова зброя: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги
|Стадія торгу. Чому Путін передумав лякати Байдена
|Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна планує укласти угоду з Європейським Союзом про участь у програмі ЄС «Єдиний ринок» на 2021-2027 роки
|ЄБРР отримає рекордний збиток через інвестиції у Росію та Білорусь
|У парламенті Нідерландів підтримали передачу Україні системи ППО Patriot
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|Європарламент закликав негайно створити спецтрибунал для суду над Путіном і Лукашенком
|Швеція оголосила про плани надати Україні САУ Archer, 50 БМП і протитанкову зброю
|У США на 50% зросла кількість примусових заходів стосовно криптовалютних компаній та підприємців
Бізнес
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
|Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями