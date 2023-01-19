ЄБРР отримає рекордний збиток через інвестиції у Росію та Білорусь

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує рекордних збитків за підсумками 2022 року, насамперед через втрати від його портфельних активів у РФ та Білорусі.

Про це заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє Reuters.

До війни проти України банк оцінював портфель своїх інвестицій у РФ та Білорусі у близько $1 мільярда. За словами голови ЄБРР, зараз цей портфель "повністю зарезервовано", а зміна ринкових умов чи непрацюючі кредити мали менший вплив на результати діяльності банку.

"Ми очікуємо на рекордні збитки після рекордного прибутку роком раніше", - сказала Рено-Бассо.

Раніше банк повідомив про рекордні інвестиції у 2022 році у розмірі близько 13,1 млрд євро і розраховує продовжити інвестиції, спрямовані на забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, сказала Рено-Бассо.

Вона додала, що ЄБРР, який працює приблизно у 40 країнах світу, сподівається збільшити інвестиції на Близькому Сході та в Африці у 2023 році, особливо в Єгипті.

Рено-Бассо також підтвердила зобов'язання банку направити Україні 3 млрд євро до кінця цього року, зокрема для допомоги у відновленні інфраструктури. Це означатиме виділення 1,3 млрд євро у 2023 році після виплати минулого року 1,7 млрд євро.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) за підсумками 2022 року планував інвестувати у проєкти в Україні понад 1,5 млрд євро.