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У США на 50% зросла кількість примусових заходів стосовно криптовалютних компаній та підприємців

У США на 50% зросла кількість примусових заходів стосовно криптовалютних компаній та підприємців

 

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) наклала 30 примусових заходів відносно постачальників криптовалютних послуг у 2022 році. Це у своєму звіті зазначила консалтингова компанія Cornerstone Research.

Згідно з дослідженням, це на 50% більше, ніж у 2021 році, та найбільша кількість таких заходів щодо пов'язаних з криптоіндустрією людей та компаній з 2013 року.

Протягом 2022 року найчастіше звинувачення SEC стосувалися незареєстрованої торгівлі цінними паперами (22) та шахрайства (21). Ще у чотирьох випадках компанії не змогли зареєструватися як брокер або біржа, у двох - рекламували цінні папери без розкриття винагороди. Також зафіксований один інцидент маніпулювання ринком.

Окрему увагу представники Комісії звертають на ICO. На думку регулятора, це приклад незареєстрованої торгівлі цінними паперами.

«SEC, який очолює Гері Генслер, зосередив свої зусилля на криптолендингових та торгових платформах, а також на DeFi-проєктах», - зауважила авторка звіту Сімона Мола.

У період з 2013-2022 років Комісія наклала штрафи на постачальників криптовалютних послуг на суму $2,6 млрд, з них - $242 млн тогоріч.

У США на 50% зросла кількість примусових заходів стосовно криптовалютних компаній та підприємців
За матеріалами: forklog.com.ua
 

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