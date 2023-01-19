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Міністр оборони ФРН одразу після присяги подзвонив у Париж, який тисне на Берлін щодо танків
12:00 19.01.2023 |
Відразу після складання присяги новий федеральний міністр оборони Борис Пісторіус зробив свій перший телефонний дзвінок французькому колезі Себастьєну Лекорню.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Міністерство оборони в Берліні повідомило, що темами розмови були ситуація в Україні та франко-німецька співпраця у сфері політики безпеки.
"Франція є нашим найближчим союзником і найстарішим другом в Європейському Союзі", - пояснив Пісторіус.
Обидва міністри хочуть продовжити обмін думками в неділю на франко-німецькій Раді міністрів у Парижі.
Минулого тижня стало відомо, що Франція спільно з Польщею намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2 у межах зусиль із допомоги в протистоянні повномасштабній російській агресії.
Крім того, у Парижі розглядають можливість надання Україні французьких бойових танків Leclerc, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для танкових поставок.
Це питання також може обговорюватися на зустрічі у неділю.
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