Міністр оборони ФРН одразу після присяги подзвонив у Париж, який тисне на Берлін щодо танків

Відразу після складання присяги новий федеральний міністр оборони Борис Пісторіус зробив свій перший телефонний дзвінок французькому колезі Себастьєну Лекорню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Міністерство оборони в Берліні повідомило, що темами розмови були ситуація в Україні та франко-німецька співпраця у сфері політики безпеки.

"Франція є нашим найближчим союзником і найстарішим другом в Європейському Союзі", - пояснив Пісторіус.

Обидва міністри хочуть продовжити обмін думками в неділю на франко-німецькій Раді міністрів у Парижі.

Минулого тижня стало відомо, що Франція спільно з Польщею намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2 у межах зусиль із допомоги в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Крім того, у Парижі розглядають можливість надання Україні французьких бойових танків Leclerc, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для танкових поставок.

Це питання також може обговорюватися на зустрічі у неділю.