Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністр оборони ФРН одразу після присяги подзвонив у Париж, який тисне на Берлін щодо танків

 

Відразу після складання присяги новий федеральний міністр оборони Борис Пісторіус зробив свій перший телефонний дзвінок французькому колезі Себастьєну Лекорню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Міністерство оборони в Берліні повідомило, що темами розмови були ситуація в Україні та франко-німецька співпраця у сфері політики безпеки.

"Франція є нашим найближчим союзником і найстарішим другом в Європейському Союзі", - пояснив Пісторіус.

Обидва міністри хочуть продовжити обмін думками в неділю на франко-німецькій Раді міністрів у Парижі.

Минулого тижня стало відомо, що Франція спільно з Польщею намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання Україні бойових танків Leopard 2 у межах зусиль із допомоги в протистоянні повномасштабній російській агресії.

Крім того, у Парижі розглядають можливість надання Україні французьких бойових танків Leclerc, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для танкових поставок.

Це питання також може обговорюватися на зустрічі у неділю.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5873
  0,1024
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9707  0,01 0,02 40,5772  0,04 0,11
EUR 42,2990  0,00 0,01 43,3628  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес