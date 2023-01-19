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АНАЛІТИКА

В Китаї засудили грального магната до 18 рокі в'язниці – він винен уряду $800 мільйонів

 

Суд Макао, єдиного міста в Китаї, де легалізовано гральний бізнес, засудив очільника грального бізнесу Suncity до 18 років і зобов'язав його сплатити понад 800 млн дол на користь уряду.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на публічного мовника TDM.

Елвін Чау очолював компанію Suncity, яка займалася посередництвом в азартних іграх, до грудня 2021 року. Його визнали винним за 162 пунктами звинувачення, зокрема - в організації та проведенні нелегальних азартних ігор. Також його визнали винним у шахрайстві та керівництві злочинним синдикатом, який колись очолював VIP-індустрію грального хабу.

Під час двомісячного судового процесу Чау заперечував усі звинувачення. Після вироку він повинен виплатити уряду Макао понад 830,66 млн дол, а також від 20 млн до 100 млн доларів операторам казино MGM China, Wynn Macau, Sands China, Galaxy Entertainment і SJM Holdings.

Макао - єдине місто в Китаї, де громадянам дозволено грати в казино. Податкові надходження від його казино складають понад 80% доходів місцевого уряду.

За словами керівників галузі, Suncity Чау був основним гравцем в Макао до 2019 року. До спалаху коронавірусу, на його частку припадало близько 25% загальних доходів від грального бізнесу. Того року казино Макао принесли 36 млрд дол доходу.

Після арешту Чау індустрія розваг у колишній португальській колонії занепала, а всі VIP-зали Suncity закрилися. Багато інших операторів закрилися, постраждавши від відсутності бізнесу через обмеження на поїздки, пов'язані з COVID-19.
За матеріалами: Економічна правда
 

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