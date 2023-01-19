Кіпр анулював «золоті паспорти» понад 200 людей

Влада Кіпру позбавила громадянства 222 заможних інвесторів та членів їхніх родин в межах зусиль, спрямованих на відновлення репутації, заплямованої програмою «інвестиції в обмін на паспорти», яка, як з'ясувалося під час розслідування, незаконно надавала громадянство в сотнях випадків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на AP.

Заступниця речника уряду Кіпру Ніові Парісіну заявила, що ця цифра включає 63 інвесторів і 159 їхніх родичів.

Зазначається, що за 13 років свого існування колись прибуткова, а нині недіюча програма неодноразово порушувала власні правила і надавала кіпрські паспорти інвесторам, які не відповідали критеріям для отримання громадянства. Деякі з них вчинили кримінальні та інші правопорушення, ставши громадянами цієї середземноморської острівної держави.

Потік звинувачень у корупції розпочався після телевізійного репортажу у 2020 році, який нібито показав, як спікер парламенту та впливовий законодавець стверджували, що вони можуть обійти правила і надати громадянство фіктивному китайському інвестору, нібито засудженому за шахрайство в його країні.

Уряд Кіпру рішуче заперечує будь-яку корупцію, але визнає «помилки, лазівки і недогляди» в тому, як реалізовувалася програма. Збентеження, викликане тим, що інформація про програму поширилася серед інших членів ЄС, змусило уряд відмовитися від неї.

Паспортна програма принесла країні понад 9 мільярдів євро, коли вона оговтувалася від фінансової кризи 2013 року, яка поставила її на межу банкрутства і призвела до закриття другого за величиною банку.

Як зазначається, ця програма виявилася особливо привабливою для іноземних інвесторів, оскільки отримання паспорта Євросоюзу відкривало їм доступ до всього блоку. Сотні паспортів були видані зокрема заможним росіянам.

Незалежна комісія, яка розслідувала програму, виявила, що вона працювала «з пробілами і упущеннями, без правової бази та майже без нормативної бази».

Комісія з чотирьох членів заявила, що більше половини з 6 779 виданих паспортів могли бути видані неналежним чином утриманцям інвесторів або топ-менеджерам компаній, оскільки не існувало законів, які б дозволяли такі випадки. Третина решти паспортів була видана інвесторам, які не відповідали всім необхідним критеріям.