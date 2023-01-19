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Економіка США наприкінці року була стабільною, бізнес не чекає швидкого зростання активності - Beige Book
09:55 19.01.2023 |
Економічна активність у США наприкінці 2022 року - на початку 2023 року залишалася стабільною, і представники бізнесу не очікують її підвищення найближчими місяцями, йдеться в опублікованому в середу Федеральній резервній системою (ФРС) регіональному огляді, який за кольором обкладинки називають Beig Book ("Біжова книга").
Федеральні резервні банки (ФРБ) п'яти округів повідомили про слабке або стримане збільшення загальної активності, шість - про стабільний стан економіки або невелике зниження, і лише одного - про суттєвий спад.
"Споживчі витрати трохи зросли, і деякі рітейлери повідомили про збільшення продажів у період свят, - йдеться в огляді. - Інші рітейлери зазначали, що висока інфляція продовжує скорочувати купівельну спроможність населення, особливо людей з низьким та середнім доходом".
Багато представників бізнесу підкреслювали, що їм стає все складніше перекладати зростання витрат на споживачів.
"Ціни збільшилися стриманими (modest) або помірними (moderate) темпами у більшості регіонів, при цьому темпи сповільнилися порівняно з попередніми періодами", - йдеться у Beige Book.
Багато представників бізнесу по всій країні відзначали деяке послаблення перебоїв у роботі каналів постачання. Проте активність у сфері переробної промисловості в середньому трохи знизилася.
Продажі автомобілів здебільшого були стабільними, проте деякі дилери повідомили, що збільшення доступності машин підтримало продажі.
Активність у туристичному секторі США збільшилася темпами від помірних до високих (robust) завдяки збільшенню кількості подорожей у період свят, йдеться у Beige Book.
В огляді також зазначається, що ринок житла продовжує послаблюватися: продаж та обсяги будівництва знизилися по всій країні.
Огляд Beige Book, що формується на основі даних дванадцяти ФРБ, традиційно публікується приблизно за два тижні до засідання Федрезерва. Інформація, використана при складанні цього звіту, була зібрана в період з кінця листопада до 9 січня включно та оброблена Федеральним резервним банком Клівленда.
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