Прем'єрка Нової Зеландії подала у відставку

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн у четвер, 19 січня, несподівано оголосила про свою відставку. За її словами, в неї більше немає сил керувати країною. Вона планує покинути посаду не пізніше початку лютого.

Під час пресконференції Ардерн зізналася, що шість років на посаді прем'єр-міністерки були важким часом для неї. Тепер вона більше не бачить для себе можливості залишатися на посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах. "Я знаю, що політики - люди. Ми робимо все, що можемо, поки ми можемо. А потім приходить час. І для мене він настав", - сказала вона.

У той час, що Ардерн обіймала посаду прем'єрки, Нова Зеландія пережила теракти в Крайстчерчі, землетруси, політичну й економічну кризи та пандемію коронавірусу. За словами Ардерн, вона йде не тому, що її робота важка для неї, а тому, що "інші на цій посаді зможуть домогтися більшого". 42-річна політикиня розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній доньці та вийти заміж за свого багаторічного партнера Кларка Гейфорда.

Відставка Ардерн стала несподіванкою

Заява про відставку Ардерн стала несподіванкою для жителів Нової Зеландії.

Згідно з опитуваннями, більшість виборців, як і раніше, хотіли би бачити саме її на чолі уряду, хоча її популярність знизилася порівняно з 2020 роком, коли її переобрали на цю посаду.

22 січня керівна лейбористська партія Нової Зеландії обере нового лідера, який також обійматиме посаду прем'єр-міністра до наступних загальних виборів 14 жовтня.