Фінансові новини
- |
- 19.01.23
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єрка Нової Зеландії подала у відставку
09:24 19.01.2023 |
Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн у четвер, 19 січня, несподівано оголосила про свою відставку. За її словами, в неї більше немає сил керувати країною. Вона планує покинути посаду не пізніше початку лютого.
Під час пресконференції Ардерн зізналася, що шість років на посаді прем'єр-міністерки були важким часом для неї. Тепер вона більше не бачить для себе можливості залишатися на посаді та висувати свою кандидатуру на нових виборах. "Я знаю, що політики - люди. Ми робимо все, що можемо, поки ми можемо. А потім приходить час. І для мене він настав", - сказала вона.
У той час, що Ардерн обіймала посаду прем'єрки, Нова Зеландія пережила теракти в Крайстчерчі, землетруси, політичну й економічну кризи та пандемію коронавірусу. За словами Ардерн, вона йде не тому, що її робота важка для неї, а тому, що "інші на цій посаді зможуть домогтися більшого". 42-річна політикиня розповіла, що планує присвятити час своїй чотирирічній доньці та вийти заміж за свого багаторічного партнера Кларка Гейфорда.
Відставка Ардерн стала несподіванкою
Заява про відставку Ардерн стала несподіванкою для жителів Нової Зеландії.
Згідно з опитуваннями, більшість виборців, як і раніше, хотіли би бачити саме її на чолі уряду, хоча її популярність знизилася порівняно з 2020 роком, коли її переобрали на цю посаду.
22 січня керівна лейбористська партія Нової Зеландії обере нового лідера, який також обійматиме посаду прем'єр-міністра до наступних загальних виборів 14 жовтня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії
|Гаубиці, снаряди, протитанкова зброя: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги
|Стадія торгу. Чому Путін передумав лякати Байдена
|Кабмін призначив в.о. міністра внутрішніх справ Клименка
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швеція оголосила про плани надати Україні САУ Archer, 50 БМП і протитанкову зброю
|У США на 50% зросла кількість примусових заходів стосовно криптовалютних компаній та підприємців
|Міністр оборони ФРН одразу після присяги подзвонив у Париж, який тисне на Берлін щодо танків
|Гаубиці, снаряди, протитанкова зброя: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги
|В Китаї засудили грального магната до 18 рокі в'язниці – він винен уряду $800 мільйонів
|Кіпр анулював «золоті паспорти» понад 200 людей
|Економіка США наприкінці року була стабільною, бізнес не чекає швидкого зростання активності - Beige Book
Бізнес
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
|Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями
|Suzuki офіційно представила 5-дверний Jimny