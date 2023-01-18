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АНАЛІТИКА

Резервний фонд Путіна зменшився на $38 мільярдів за місяць

 

Обсяг Фонду національного добробуту РФ, створеного під керівництвом Путіна, станом на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну Росії про результати розміщення коштів ФНБ.

На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії на 1 січня 2023 року розміщено:

* 10,46 млрд євро;
* 309,72 млрд китайських юанів;
* 554,91 тонни золота;
* 274,8 млн рублів.

"Сукупний дохід від розміщення коштів Фонду у дозволені фінансові активи, за винятком коштів на рахунках у Банку Росії, у 2022 році становив 52,34 млрд рублів, що еквівалентно $825,8 млн", - зазначається у повідомленні російського Мінфіну.

Як повідомлялося, наприкінці травня минулго року Державна дума РФ дозволила російському уряду без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на покриття дефіциту федерального бюджету.

Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.

Станом на початок 2022 року обсяг ФРБ РФ становив 13,57 трильйона рублів або $182,59 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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