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Росія наростила постачання дизелю напередодні ембарго ЄС, - Reuters
17:18 18.01.2023 |
Росія збільшила постачання дизельного палива до Туреччини та Марокко, намагаючись перенаправити свої нафтопродукти напередодні ембарго ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Постачання дизельного палива з російських портів до Туреччини зросли в грудні 2022 року до більш ніж 750 000 тонн і склали 5,05 млн тонн у 2022 році проти 3,99 млн тонн у 2021 році. З початку січня Росія вже поставила до Туреччини близько 450 тисяч тонн дизельного палива.
Постачання дизельного палива з Росії до Марокко збільшилося до 735 000 тонн у 2022 році після всього 66 000 тонн у попередньому році. З початку 2023 року вже було поставлено близько 140 000 тонн.
Кілька вантажів також поставлялися з Росії в Гану, Сенегал, Лівію, Уругвай і Кот-д'Івуар. Тим часом Європа, як і раніше, імпортує основний обсяг російського дизельного палива та заповнює свої резервуари.
Європейський союз погодився на повну заборону імпорту російських нафтопродуктів з лютого 2023 року.
Нагадаємо, що Європа сподівається заповнити за рахунок Китаю можливий дефіцит дизельного пального після запровадження ембарго з 5 лютого на постачання з Росії.
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