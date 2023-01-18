Велике родовище газу відкрито у Норвезькому морі

Норвезька енергетична компанія Equinor відкрила велике родовище газу на шельфі в Норвезькому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію Equinor.

Як зазначає пресслужба компанії, орієнтовні поклади газового родовища становлять від 2 млрд до 11 млрд кубометрів. Компанія підкреслює, що це перша така знахідка, зроблена на норвезькому континентальному шельфі у 2023 році. Крім того, це перші свердловини, які пробурили згідно з ліцензією на видобуток під управлінням Equinor, отриманою у 2020 році.

Крім того, компанія повідомила, що родовище розташоване неподалік від наявної газовидобувної інфраструктури, тому його можна достатньо швидко ввести в експлуатацію.

"Нам потрібно знайти більше газу на NCS. Відкриття поблизу існуючої інфраструктури вимагає меншого обсягу для комерційного розвитку та може бути швидко запущено з низькими викидами CO2. Разом з нашими партнерами ми розглянемо можливість прив'язки цього відкриття до Irpa, для якої ми нещодавно подали план розробки та експлуатації", - розповів Грете Б. Хааланд, старший віцепрезидент Equinor з розвідки та видобутку на півночі.

У пресрелізі компанія нагадала, що Irpa - це підводна розробка, яка пов'язана з платформою Aastad Hansteen. Вона подовжить термін служби Aasta Hansteen на сім років і сприятиме більшій активності на базі постачання в Саннесшеен, вертолітній базі в Брьоннойсунді та в організації операцій у Харстаді.

