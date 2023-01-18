Фінансові новини
- |
- 18.01.23
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Європарламенті закликали розслідувати звинувачення проти комісара Варгеї, що гальмував шлях України в ЄС
17:01 18.01.2023 |
У Європарламенті хочуть розслідування Єврокомісії через підозри в упередженості угорського єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС.
Про це йдеться у затвердженому в середу щорічному звіті за 2022 рік про реалізацію Спільної політики безпеки та оборони.
"Європарламент залишається глибоко стурбованим повідомленнями про те, що комісар з питань сусідства та розширення навмисно намагається обійти та підірвати центральну роль демократичних реформ та реформ верховенства права в країнах-кандидатах на вступ до ЄС" - йдеться у звіті.
Європарламент закликав Єврокомісію "ініціювати незалежне та неупереджене розслідування щодо того, чи є поведінка та політика, яку просуває комісар з питань сусідства та розширення, порушенням Кодексу поведінки членів комісії та зобов'язань комісара відповідно до Договорів".
Раніше "Європейська правда" повідомляла, що угорський комісар, на переконання Києва, ставить перед собою мету за будь-яку ціну загальмувати рух України до членства.
А заодно "під роздачу" потрапляє Кишинів. Це може дозволити одному з головних партнерів угорської влади - путінській Росії - отримати реванш у Молдові та ще одну точку нестабільності на кордоні ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада передасть Україні 200 бронемашин
|Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах
|Кіссінджер підтримав ідею вступу України до НАТО
|Прем'єр Нідерландів підтвердив наміри передати Україні ЗРК Patriot
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Резервний фонд Путіна зменшився на $38 мільярдів за місяць
|Росія наростила постачання дизелю напередодні ембарго ЄС, - Reuters
|Велике родовище газу відкрито у Норвезькому морі
|У Європарламенті закликали розслідувати звинувачення проти комісара Варгеї, що гальмував шлях України в ЄС
|Російський Сбєрбанк запрацював в окупованому Криму: раніше стримувала загроза санкцій
|Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, гелікоптери, дрони і боєприпаси
Бізнес
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
|Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями
|Suzuki офіційно представила 5-дверний Jimny
|Безпілотники зможуть літати вічно - китайські вчені протестували дрон із лазерним живленням
|iQOO Z6 став найпотужнішим у світі недорогим смартфоном за версією AnTuTu - у топ-3 є Honor і Xiaomi
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu