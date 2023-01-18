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АНАЛІТИКА

Російський Сбєрбанк запрацював в окупованому Криму: раніше стримувала загроза санкцій

 

Найбільший російський банк Сбєрбанк розпочав роботу в окупованому Криму, вже встановивши на півострові перші банкомати.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу російського банку.

"Сбєрбанк сформував команду і починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені, протягом року мережа пристроїв самообслуговування запрацює на всьому півострові", - заявляють в підсанкційному російському банку.

Там стверджують, що поступово протягом 2023 року будуть відкривати офіси банку, і що перші з них у найбільших містах почнуть працювати в першому півріччі.

"Протягом року розгортатимуться всі необхідні послуги та сервіси Сбєрбанку", - заявили у пресслужбі банку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році проти Сбєрбанку та його дочірніх структур були запроваджені міжнародні санкції.

У червні 2022 року банк відключили від міжнародної системи платежів SWIFT.

Інформацію про початок роботи Сбєрбанку в Криму також підтвердив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Він стверджує, що зараз відбувається підбір місця для офісу банку.

Сбєрбанк не працював в окупованому Криму через загрозу санкцій після анексії півострова Росією. До 2014 року на території Криму діяла дочірня українська структура Сбербанку.

Раніше президент РФ Путін заявляв, що російські компанії і банки зможуть працювати в Криму, "оскільки їм тепер нема чого боятися".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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