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Російський Сбєрбанк запрацював в окупованому Криму: раніше стримувала загроза санкцій
16:52 18.01.2023 |
Найбільший російський банк Сбєрбанк розпочав роботу в окупованому Криму, вже встановивши на півострові перші банкомати.
Про це пише "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу російського банку.
"Сбєрбанк сформував команду і починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені, протягом року мережа пристроїв самообслуговування запрацює на всьому півострові", - заявляють в підсанкційному російському банку.
Там стверджують, що поступово протягом 2023 року будуть відкривати офіси банку, і що перші з них у найбільших містах почнуть працювати в першому півріччі.
"Протягом року розгортатимуться всі необхідні послуги та сервіси Сбєрбанку", - заявили у пресслужбі банку.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році проти Сбєрбанку та його дочірніх структур були запроваджені міжнародні санкції.
У червні 2022 року банк відключили від міжнародної системи платежів SWIFT.
Інформацію про початок роботи Сбєрбанку в Криму також підтвердив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
Він стверджує, що зараз відбувається підбір місця для офісу банку.
Сбєрбанк не працював в окупованому Криму через загрозу санкцій після анексії півострова Росією. До 2014 року на території Криму діяла дочірня українська структура Сбербанку.
Раніше президент РФ Путін заявляв, що російські компанії і банки зможуть працювати в Криму, "оскільки їм тепер нема чого боятися".
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