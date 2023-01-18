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АНАЛІТИКА

Глава МВФ назвала три головні ризики для світової економіки

 

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну, дорожнеча життя та високі відсоткові ставки є найсерйознішими викликами для світової економіки.

Про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, поки війна в Україні триває, вона надає руйнівний вплив на довіру споживачів, довіру бізнесу.

"Номер два - кризова інфляція вартості життя, яка була викликана безліччю факторів. І це третій фактор - високі відсоткові ставки. Вони неминуче сприятимуть уповільненню світової економіки", - наголосила глава МВФ.

Вона також зазначила, що світ має розумно адаптуватися до більшої безпеки постачання. У ситуації, що склалася, важливо зберегти становище на тому рівні, на якому вдасться зробити світову економіку стійкішою, а не втягнути світ у таке становище, в якому всі стануть біднішими і менш захищеними.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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