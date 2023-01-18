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АНАЛІТИКА

У 118 років померла найстарша мешканка планети

 

У французькому місті Тулон 17 січня уві сні померла 118-річна француженка Люсіль Рандон, більш відома як сестра Андре. Вона була найстаршою мешканкою планети, повідомляє агентство AFP.

Рандон народилася 11 лютого 1904 року на півдні Франції. Вона пережила дві світові війни, пандемії іспанського грипу і COVID-19. У 2021 вона заразилася коронавірусом, але легко перенесла хворобу, закріпивши за собою ще й рекорд найстарішої людини, яка перехворіла на ковід.

В останні роки сестра Андре засліпла та пересувалася в інвалідному візку. До того часу, як їй виповнилося 108 років, вона продовжувала працювати у монастирі. Після смерті Рандон найстаршою людиною на Землі, стала Марія Браньяс Морера. Іспанська довгожителька народилася 4 березня 1907 року, зараз їй 115 років.

У квітні 2022 року померла японка Кане Танака, якій було 119 років.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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